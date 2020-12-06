Около 250 звонков поступило на горячую линию о пропавших без вести в Карабахе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Около 250 звонков поступило на горячую линию по сбору сведений о пропавших без вести участниках конфликта в Нагорном Карабахе с начала ее работы, для уточнения данных российские миротворцы провели свыше 1,9 тыс. встреч, говорится в бюллетене Минобороны РФ

"С момента начала работы горячей линии на нее поступило 248 телефонных обращений. Для уточнения сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести, офицерами российских миротворческих сил проведено 1 936 встреч с гражданами", - сообщает ведомство.

В документе подчеркивается, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. По данным военных, в сопровождении российских миротворцев за сутки в места прежнего проживания вернулись более 1,3 тыс. человек. "За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже 33 235 беженцев", - отмечается в бюллетене.

Кроме того, за сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности вдоль опор линий электропередачи дорожного направления Степанакерта - Шуша. "Очищено 3,4 га территории и 2,2 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 96 взрывоопасных предметов. Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено 61,27 га территории, 20,8 км дорог, 108 домостроений и четыре социально-значимых объекта, обнаружен 1 251 взрывоопасный предмет", - отмечается в материале.

Кроме того, при содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций, а выездная бригада военного госпиталя Минобороны России проводит консультации для местных жителей. Второй госпиталь работает в Мардакерте.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Все действия российских миротворцев выполняются с соблюдением мер безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.