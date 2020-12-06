В Петербурге отпраздновали День Кунсткамеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Старейший музей России, петербургская Кунсткамера, в день своего основания предоставил всем желающим возможность бесплатного посещения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Музей сегодня открыт с 14:00 мск и вход бесплатный для всех. В музейных залах в этот день звучит музыка эпохи барокко, а первые посетители смогли получить памятные открытки", - сказали в пресс-службе.

В 12:00 мск c Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произвели традиционный полуденный выстрел, который, как отметили в пресс-службе музея, посвятили Дню Кунсткамеры. Право произвести выстрел дали специальному представителю президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолию Чубайсу, который посетил мероприятие. "В ознаменование начала новой миссии ровно в 12:00 совершил выстрел из гаубицы Д-30 на Петропавловской крепости", - написал он у себя на странице в Facebook.

В пресс-службе музея также отметили, что после этого директор Кунсткамеры Андрей Головнев и спецпредставитель президента провели рабочую встречу, на которой обсудили планы по развитию музея.

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера - является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, коллекционные фонды которого насчитывают свыше 1,2 млн единиц хранения. Он является преемником первого российского государственного публичного музея, знаменитой Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году - 306 лет назад. День Кунсткамеры в Петербурге ежегодно отмечается 6 декабря.