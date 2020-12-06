С 7 декабря в больницах Петербурга начнут проводить экспресс-тесты на коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Экспресс-тесты для выявления антител и наличия коронавируса с понедельника начнут проводить в больницах Санкт-Петербурга, которые не предназначены только для оказания помощи зараженным данным видом инфекции. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"С начала новой рабочей недели скорая помощь и городские стационары, не перепрофилированные под коронавирусную инфекцию, начнут применять экспресс-тесты для выявления COVID-19. На закупку наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 потрачено более 80 млн рублей. Это позволит оперативно, в течение 20 минут по анализу крови выявлять и изолировать пациентов с коронавирусной инфекцией", - написал Лисовец на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он также отметил, что в течение уходящей недели в городе на 1,85% снизилось число зараженных коронавирусом больных, которые нуждаются в госпитализации. "На этой неделе в стационары, перепрофилированные под прием больных с коронавирусной инфекцией, госпитализировано 5 386 больных. Наблюдаем небольшое снижение числа госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей - на 1,85%. Хотелось бы надеяться на плато, но ждем результатов следующей недели", - отметил Лисовец.

За последние сутки в Петербурге выявлены 3 753 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрированы 148 153 случая заражения - по числу зараженных город занимает второе место после Москвы среди российских регионов.

За время пандемии в городе скончались 5 830 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом. Выздоровели 8 5461 человек.