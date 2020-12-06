В Дагестане выясняют причину гибели каспийских тюленей, найденных на побережье

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ) совместно с представителями территориального управления Росрыболовства исследуют образцы тканей каспийских тюленей, обнаруженных мертвыми на побережье Каспийского моря в Дагестане для установления причин их гибели, сообщил ТАСС представитель КаспНИРХ.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на побережье между Махачкалой и Каспийском найдены несколько мертвых животных, также сообщалось, что вода в море "очень грязная".

"Мы совместно с работниками Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства выехали на место и взяли образцы тканей печени погибших тюленей. Было ли это отравление, или тюлени умерли от болезни - сейчас тяжело судить. Проведем анализы, по результатам которых сможем назвать вероятную причину гибели тюленей", - сказал собеседник агентства, добавив, что всего было обнаружено восемь погибших тюленей.

Проверку после гибели животных начали и в прокуратуре республики, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова. "Прокуратура республики организует проверку информации о гибели тюленей на побережье Каспийского моря", - сказала она.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящийся под угрозой исчезновения (Endangered). В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.