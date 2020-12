В Таиланде представители 100 посольств приняли участие в показе шелковых изделий

БАНГКОК, 6 декабря. /ТАСС/. Представители порядка 100 стран выступили в Бангкоке в качестве моделей на показе изделий, изготовленных из таиландского шелка. Мероприятие 10th Celebration of Silk: Thai Silk Road to The World 2020 ("Таиландский шелковый путь в мир-2020") состоялось в воскресенье в конференц-зале Королевского военно-морского флота Таиланда, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В этом году международное дефиле прошло в рамках празднования национального Дня отца. Само мероприятие было посвящено королеве-матери Сирикит, которая оказала значительное влияние на развитие и производство таиландского шелка. На протяжении десятилетий она поддерживала фермерские семьи по всей стране, чтобы они выращивали тутовые деревья и разводили шелкопрядов.

В нынешнему году из-за пандемии коронавируса международных модельеров не пригласили на показ. Между тем главной особенностью смотра стали молодые студенты-дизайнеры из 70 университетов и профессиональных колледжей королевства, которых пригласили создать одежду дипломатам и их супругам. "У нас дизайнер из Москвы подготовила модели костюмов, а местные ребята все сшили, - рассказал российским журналистам посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, который участвовал в показе вместе с супругой и сыном. - Они очень старались, приезжали несколько раз на примерку из провинции Рой Ет, которая находится в 500 км от Бангкока".

По словам дипломата, команда дизайнеров состояла из восьми человек. "В прошлом году, примерно в апреле, начали рассылать материалы по всем странам, <...> а в этом году организаторы долго думали проводить мероприятие или нет. В результате подготовка началась лишь в сентябре", - рассказал Томихин, пояснив, что в показе принимали участие дипломаты на добровольной основе.

"Большинство послов, консулов и почетных консулов, а также их супруги, которые находятся в стране, решили присоединиться к празднованию национального дня в целях укрепления дипломатических отношений между их странами и Таиландом, - заявил на открытии мероприятия вице-премьер Виссану Крыангам. - Они любезно согласились поучаствовать в праздновании, надев и продемонстрировав на подиуме одежду из таиландского шелка". После него выступил премьер-министр Прают Чан-Оча, который вручил 200 тыс. батов ($6,6 тыс.) победителю конкурса на лучший дизайн изделия из шелка, а также открыл показ.

Первым на подиум вышел министр культуры королевства Иттипол Кхунплоем, за которым последовали посол Бельгии с женой. На протяжении часа собравшимся демонстрировали свои наряды из шелка главы дипломатических представительств, консулы, а также другие представители стран, чьи посольства представлены в Таиланде. Завершилось мероприятие финальным проходом.