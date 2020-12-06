Дополнительные силы российских спасателей прибыли в Степанакерт

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Дополнительные силы и средства МЧС РФ прибыли в воскресенье в Степанакерт, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Специалисты МЧС России, направленные сегодня из Москвы для наращивания группировки ведомства в Нагорном Карабахе, прибыли в Степанакерт. С завтрашнего дня они приступят к выполнению задач гуманитарной миссии", - сказали в ведомстве.

В составе прибывших кинологи, пиротехники и горноспасатели Центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС, связисты Рузского Центра обеспечения пунктов управления, специалисты Ногинского спасательного центра и психологи. Вместе с ними прибыли автобусы, техника и оборудование.

Одновременно с этим в Карабах доставлено четыре тонны мебели в качестве гуманитарной помощи. Всего за время работы МЧС РФ на территории непризнанной республики было распределено 65 тонн помощи, по большей части стройматериалов.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны.