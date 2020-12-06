Демонстрация и митинги против ограничений из-за коронавируса прошли в Праге

ПРАГА, 6 декабря. /ТАСС/. Акция протеста против действующих в Чехии из-за коронавируса социальных ограничений, в которой, согласно организаторам, было задействовано около 1 тыс. участников, состоялась в воскресенье в Праге. На Вацлавской площади и площади Палацкого они провели митинги, на которых критиковались действия властей во время пандемии, а затем прошли по центральным улицам города до дворца правительства республики в районе Кларов, где демонстрация завершилась. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

На митингах выступили гражданские активисты, созвавшие акцию протеста через социальные сети. Они обвинили власти в возврате к тоталитарным практикам, что проявилось, по их мнению, в введении в республике жестких социальных ограничений.

"Зачем нам правительство? Обойдемся без него. Давайте будем жить и дышать также свободно, как это было перед прошлогодним Рождеством", - заявил, выступая перед собравшимися, один из организаторов акции протеста Давид Тесарж.

В ходе митингов и состоявшейся затем демонстрации их участники скандировали лозунги с требованием к властям немедленно отменить все действующие в стране социальные ограничения. Звучали призывы не доверять вакцинам от коронавируса.

Подавляющее большинство участников акции протеста было без медицинских масок, несмотря на необходимость надевать их во время общественных мероприятий. При этом были нарушены и правила их проведения.

В Чехии разрешены собрания под открытом небом до 100 граждан в группах по 20 человек, между которыми должна сохраняться социальная дистанция в два метра. Организаторы митингов и демонстрации не обеспечили выполнение этих требований. Полиция тем не менее посчитала возможным не вмешиваться. Был задержан лишь один из агрессивно настроенных участников протестов, у которого были найдены наркотики.