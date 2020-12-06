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В Гидрометцентре сообщили, что похолодание придет на азиатскую часть РФ в середине недели

В Красноярском крае температура упадет сразу на 25 градусов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Похолодание прогнозируется на севере азиатской части России с четверга. Особенно резким оно будет в Красноярском крае, где температура упадет сразу на 25 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Меняется циркуляция на севере азиатской части страны, то есть Средняя Сибирь, Красноярский край, север Якутии, там температура понизится с четверга и будет около нормы. Но самое интересное, что в ряде районов Красноярского края температура изменится сразу на 25 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, в настоящее время температура в отдельных районах Красноярского края составляет минус 14-18 градусов, а уже в ночь на четверг она опустится до 35-40 градусов мороза.

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