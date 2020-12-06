Организаторы концерта "Песня года" заявили, что на съемках соблюдались санитарные нормы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Съемки концерта "Песня года" 5 декабря на площадке "ВТБ-Арена" в Москве прошли с соблюдением санитарных норм по борьбе с коронавирусом, включая социальную дистанцию, масочный режим, а также тестирование задействованных в шоу. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пиар-директор организатора мероприятия компании АРС Дарья Белозерова.

Ранее Telegram-канал "Мэш" сообщил, что на съемках не соблюдалась социальная дистанция в зале, а также не все присутствующие соблюдали масочный режим.

"На съемках "Песни года" соблюдалась социальная дистанция, зрители были в масках. Все, кроме зрителей, включая ТВ-группу, оргкомитет, СМИ, балет, оркестр прошли ПЦР-тест. Те, у кого он был положительным, не допускались на съемку", - рассказала Белозерова. По ее словам, зрительный зал был заполнен на 25%, согласно требованию Роспотребнадзора.

Представитель АРС уточнила, что зрителям, которые пришли на мероприятие без масок и перчаток, их выдавали на месте. Сотрудники площадки регулировали поток гостей для соблюдения дистанции. "В фойе зрительного зала, а также по всей зоне за кулисами стояли дезинфекторы для рук и специальные дезинфицирующие воздух лампы", - добавила она.