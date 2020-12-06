Генконсульство Польши в Калининграде приостановило личный прием с 7 декабря

КАЛИНИНГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Генконсульство Польши в Калининграде приостанавливает прием посетителей с 7 декабря. Об этом сообщается в воскресенье на его официальном сайте.

"С 7 декабря текущего года Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде приостанавливает прием посетителей. О возобновлении приема будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ситуациях угрозы жизни или здоровью граждан Республики Польша следует обращаться по телефону к дежурному консулу. В остальных случаях рекомендуется связываться с сотрудниками Генконсульства по электронной почте или по телефону.

В консульский округ входит Калининградская область.