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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших из-за COVID-19 за все время пандемии в столице достигло 9 425

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом, об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 

Всего в столице умерли 9 425 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве с начала пандемии коронавирусом заразились 647 562 человека, выздоровели 490 844.

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РоссияПандемия COVID-19
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