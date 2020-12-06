МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом, об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 9 425 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве с начала пандемии коронавирусом заразились 647 562 человека, выздоровели 490 844.