Просветительская акция по правильной утилизации батареек пройдет в России 7-20 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Просветительская акция "Утилизируй правильно и модно", посвященная переработке батареек и использованию перезаряжаемых аккумуляторов, пройдет в России 7-20 декабря в рамках национального проекта "Экология". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе поддержавшего акцию Федерального экологического оператора (ФЭО, входит в Росатом).

"Экологические привычки важно формировать с самого детства. Бережное отношение к природным ресурсам позволит решить масштабную задачу по созданию в стране безопасной и современной системы обращения с отходами производства и потребления", - отметил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФЭО Максим Корольков.

Основная задача акции - привлечь внимание школьников к важности переработки батареек и использованию аккумуляторов. В рамках акции 12 ведущих блогеров, уделяющих внимание экологии, запустят видеоролики, как правильно утилизировать батарейки, призывающие использовать аккумуляторы вместо батареек и приглашающие пользователей принять участие в проекте.

Для участия в акции необходимо будет записать короткое видео на 15 секунд, которое содержит способы правильной переработки батареек, выложить пост, содержащий призыв "утилизируйте батарейки правильно и переходите на аккумуляторы", в период акции в социальной сети Likee с хештегом #экозабота. По итогам акции блогеры выберут лучшие видео и 23 декабря объявят победителей.

"Проект "Экозабота" изначально задумывался, как проект для школьников. Мы сами не ожидали, что он станет настолько популярным. В рамках проекта постоянно проводятся разные активности - мастер-классы, конкурсы, вебинары. Мы постоянно ищем новые форматы. Сегодня нас поддержали популярные блогеры и совместно с ними и ФЭО мы запускаем челлендж "Утилизируй правильно и модно". Надеемся, что челлендж подхватит молодежь. Мы хотим донести до всех, что экологичным быть круто", - заявил ТАСС автор проекта "Экозабота", эксперт тематической площадки "Экология" Общероссийского народного фронта Александр Коган.

Одной из целей национального проекта "Экология" является создание системы по обращению с опасными отходами, к которым относятся батарейки, включая строительство к 2024 году семи заводов по их обработке. После этого доля обезвреженных отходов в общем объеме отходов I и II класса опасности вырастет до 65%.