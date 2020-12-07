Большинство опрошенных россиян одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом, при этом максимальная поддержка зафиксирована в Москве. Об этом свидетельствуют данные мониторингового социологического опроса НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян", результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

Так, 65% респондентов заявили, что одобряют политику властей по борьбе с коронавирусом, при этом высокая оценка характерна для всех социально-демографических групп. Максимальную поддержку меры по борьбе с вирусом, несмотря на достаточно серьезные ограничения, получили в Москве - 70%.

"В малых городах уровень одобрения составляет 63%, в них наблюдаются высокие риски потери работы и заработков. Риски потери трудовых доходов и занятости также оказались максимальными среди индивидуальных предпринимателей, самозанятых и работников малых предприятий, поэтому они меньше других (51%) поддержали действия властей", - говорится в исследовании.

Почти половина респондентов (48%) сообщили, что их материальное положение за последний год не изменилось, улучшилась ситуация у 16%, ухудшение отмечают 35%.

40% опрошенных граждан также рассказали, что получали какие-либо выплаты от государства в связи с пандемией, при этом абсолютное большинство из них - на детей. Среди самозанятых, индивидуальных предпринимателей и владельцев малого бизнеса 8% отметили, что получали денежные выплаты. Только 4% безработных указали, что получали повышенный размер пособия по безработице, при этом 45% из них отметили, что нуждаются в помощи государства при трудоустройстве.

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондента с 11 сентября по 5 октября 2020 года. В исследовании участвовали граждане РФ в возрасте от 15 до 72 лет, всего было опрошено 6 000 респондентов в 173 населенных пунктах в 59 субъектах Российской Федерации.