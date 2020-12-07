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Специалисты назвали симптомы рака желудка на ранней стадии

По данным Cancer Research UK, первыми признаками заболевания могут быть трудности с глотанием, активная потеря веса и затрудненное пищеварение, которое не проходит более трех недель
© Gettyimages

ТАСС, 7 декабря. Затрудненное пищеварение, проблемы с глотанием и потеря веса могут быть первыми признаками, свидетельствующими о развитии рака желудка у человека. Об этом сообщается на сайте британской благотворительной организации Cancer Research UK, занимающейся изучением раковых заболеваний и способов их лечения.

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По данным организации, трудности с глотанием, активная потеря веса, нарушение деятельности желудка, которое не проходит более трех недель, а также чувство быстрого насыщения являются первыми признаками, при появлении которых человеку стоит показаться врачу для исключения риска развития рака желудка. Специалисты также отмечают, что вышеперечисленные симптомы могут сопровождаться болью в области живота, слабостью в теле и кровотечением.

В рекомендациях организации подчеркивается, что краткосрочное наличие данных симптомов не означает начало развития рака желудка. Однако, если симптомы наблюдаются некоторое время и не проходят, человеку стоит обратиться к врачу.

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