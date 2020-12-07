Опрос: большинство россиян готовы потратить на новогодние подарки не более 5 тыс. рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян предпочитают выбирать подарки на Новый год сами, не советуясь с получателями, а потратить на них в этом году готовы не более 5 тыс. рублей. Об этом говорят данные опроса, проведенного сайтом объявлений "Авито", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Так, 58% опрошенных рассказали, что предпочитают делать сюрпризы и выбирают новогодние подарки самостоятельно, около 19%, наоборот, напрямую спрашивают, что именно друзья и близкие хотят получить. Мужчины поступают таким образом чаще, чем женщины: 21% против 17%. Каждый десятый респондент заявил, что всегда знает, что именно хочет получатель, а самыми внимательными оказались 9% опрошенных - они отмечают желания друзей и близких в течение всего года, чтобы потом выбрать желанный подарок.

"Относительно предполагаемой суммы затрат на подарки, большинство респондентов - 59% - ответили, что в этом году планируют потратить на презенты не более 5 000 рублей. Еще 21% опрошенных хотят купить подарки на сумму от 5 000 до 10 000 рублей. Более 10 000 рублей готовы потратить 12% участников опроса. Абсолютное большинство женщин (28%) в этом году планируют купить подарки на сумму от 1 000 до 3 000 рублей, а большинство мужчин (25%) - от 3 000 до 5 000 рублей", - отмечается в исследовании.

Опрос проводился с 30 ноября по 2 декабря 2020 года среди 10 000 человек.