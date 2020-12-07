Опрошенные россияне рассказали о желаемых подарках на Новый год

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Большинство российских женщин хотят получить на Новый год подарочный сертификат или путешествие, в то время как мужчины ждут гаджеты и инструменты, следует из данных опроса, проведенного сайтом объявлений "Авито", имеющихся в распоряжении ТАСС.

Согласно исследованию, среди подарков, которые хотят получить женщины, самыми популярными оказались подарочные сертификаты и путешествия - их выбрали 30% и 25%. В топ желаемых подарков также вошли сладости (20%), аксессуары (19%), одежда и обувь (17%), наборы для творчества (15%), нижнее белье (14%) и книги (12%). Дарить россиянки планируют примерно то же, что предпочли бы получить сами: сладости (57%), сувениры (40%), подарочные сертификаты (30%), наборы для творчества (25%), одежду и обувь (23%) или настольные игры (14%).

Пожелания мужчин заметно отличаются от женских - по 24% опрошенных назвали в качестве самых желанных подарков гаджеты и инструменты. Также популярностью пользуются алкоголь (12%), игровые консоли (11%) и товары для спорта (9%). При этом 19% мужчин упомянули, что хотят получить в качестве подарка на Новый год автомобиль, хотя подарить машину готов всего 1%. 24% опрошенных мужчин рассказали, что планируют подарить близким и друзьям алкоголь, а также гаджеты (23%), инструменты (16%) или товары для спорта (12%).

Среди популярных пожеланий были деньги, косметика, парфюм и ювелирные украшения, а в качестве идей для подарка респонденты называли полезные вещи для дома (постельное белье, полотенца и посуда), а также необычные варианты: лотерейные билеты и красную икру. Некоторые планируют дарить деньги.

Как показал опрос, подарками детям до 17 лет в основном занимаются женщины, а мужчины принимают более активное участие в выборе подарков для подростков 17-18 лет. "Для детей до 7 лет в качестве новогоднего подарка чаще всего выбирают мягкие игрушки, куклы и машинки; из подарков с пользой - развивающие игры, конструкторы и предметы для рисования. Детям от 8 лет вплоть до совершеннолетнего возраста в этом году многие планируют дарить гаджеты: смартфоны, планшеты и наушники. Также популярными товарами являются настольные игры и спортинвентарь", - отмечается в исследовании.

Исследование проводилось с 30 ноября по 2 декабря 2020 года среди 10 000 человек.