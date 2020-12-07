Самолет из Москвы задержали по прибытии в Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU102 Москва - Нью-Йорк задержали в воскресенье по прибытии в международный аэропорт имени Джона Кеннеди, всех пассажиров и их багаж досматривали с собаками. На данный момент, спустя три часа после прибытия, пассажирам все еще не разрешено покинуть аэропорт. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила прилетевшая этим рейсом Анастасия Шевченко.

"Час с чем-то держали только в самолете, - сказала она. - Потом выгнали на улицу. На улице разбивали людей на группы и проверяли собакой. Потом всех запихнули в шесть автобусов по 50 человек". "Автобусы выгружали в терминал по одному, поэтому пришлось еще стоять в автобусе минут сорок", - добавила Анастасия. "Сейчас всех пассажиров держат в терминале прилета", - отметила собеседник агентства, уточнив, что идет детальный досмотр багажа. По неподтвержденным данным пассажиров самолета, их досматривали из-за угрозы взрыва.

Как сообщили ТАСС в "Аэрофлоте", вылет обратного рейса Нью-Йорк - Москва, который по расписанию был запланирован на 18:30 по нью-йоркскому времени (02:30 мск), на данный момент перенесен на 21:00 (5:00 мск). Там не прокомментировали причину задержки.

Ранее в воскресенье телеканал Fox News сообщил, что пассажиры рейса Москва - Нью-Йорк были эвакуированы в аэропорту имени Джона Кеннеди из-за предполагаемой угрозы наличия на борту взрывного устройства. Телеканал добавил, что рейс приземлился в Нью-Йорке в 15:49 по времени Восточного побережья США (23:49 мск).

В Twitter аэропорта отмечается, что в связи с инцидентом пассажиры могут быть подвергнуты дополнительным проверкам, также в аэропорту развернуты дополнительные силы служб безопасности. "Аэропорт продолжает работу в полноценном режиме, полеты осуществляются без задержек", - говорится в заявлении руководства аэропорта.

В полиции Нью-Йорка пока не ответили на запрос ТАСС в связи с инцидентом.