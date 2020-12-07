Проблему с отоплением в ковидном госпитале Дальнегорска планируют решить на этой неделе

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Монтаж новой системы отопления в госпитале для лечения пациентов с коронавирусом в городе Дальнегорск на севере Приморья начнут на этой неделе. В ближайшее время в палатах установят электрические обогреватели, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

В соцсетях распространилось видео, снятое одной из пациенток госпиталя, который экстренно открыли на прошлой неделе. По ее словам, в палатах температура воздуха днем составляет лишь 15 градусов тепла, а в ночные часы понижается до 10 градусов.

"Сантехники пытались решить проблему, однако в итоге было принято решение менять батареи и стояки. Рабочая группа уже найдена, на этой неделе начнется монтаж новой системы отопления. Пока в палатах устанавливаются электрические обогреватели", - сказал собеседник агентства.

В министерстве отметили, что госпиталь в здании 1950-х годов постройки, где не проводили капремонт, был открыт в экстренном порядке из-за роста числа пациентов, поэтому некоторые процессы еще проходят отладку.

"Ковидный госпиталь, о котором идет речь, был открыт в экстренном порядке на прошлой неделе. Это вынужденная мера, поскольку число госпитализируемых пациентов муниципалитета растет, в прежнем отделении мест не хватало <…> Также решается вопрос с обеспечением койко-мест постельными принадлежностями. Существующий резервный фонд медорганизации не был рассчитан на то количество пациентов, которое сейчас есть", - добавили в ведомстве.

За сутки в Приморском крае выявлено 236 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирус подтвержден у 23 551 человека. С болезнью справились 16 449 пациентов.