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Пандемия COVID-19

Вакцинация от коронавируса началась на Тихоокеанском флоте

Планируется, что до конца года процедуру пройдут более 2 тыс. военнослужащих ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Вакцинация военных от коронавируса началась на Тихоокеанском флоте (ТОФ), сообщила в понедельник пресс-служба флота.

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"Госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке получил первую партию вакцины от коронавирусной инфекции. Сегодня вакцинацию препаратом "Гам-ковид-вак" ("Спутник V" - прим. ТАСС) прошли первые 100 военнослужащих. В первую очередь прививка сделана медицинским работникам, которые принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, и военнослужащим, несущим боевое дежурство", - сообщила пресс-служба.

Планируется, что до конца года процедуру пройдут более 2 тыс. военнослужащих ТОФ, в том числе на Камчатке и на отдаленных постах в островной зоне.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 66,5 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 460 770 случаев заражения, выздоровели 1 937 738 человек, умер 43 141. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайКамчатский крайПандемия COVID-19
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