Ледяной дождь во Владивостоке повредил около 80% деревьев

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Ледяной дождь, прошедший во Владивостоке 19 ноября, повредил около 80% деревьев, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города после ликвидации большей части последствий стихии.

"Порядка 80% зеленых насаждений получили повреждения. Часть из них, к сожалению, не восстановится", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что общее количество вывезенного льда и снега с улиц Владивостока на утро понедельника составило 33 150 куб. м. Вывоз производится на площадку временного складирования на улице Выселковой. Также 360 тонн обломанных веток уже вывезено с городских улиц на полигон твердых бытовых отходов. Для скорейшей уборки города после ледяного дождя в конце ноября власти объявили общегородской субботник. В нем приняли участие более 4,5 тыс. человек.