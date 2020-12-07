Губернатор Амурской области заразился новой коронавирусной инфекцией

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник он сообщил на своей странице в Instagram.

"Должен вам сообщить - у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно", - написал Орлов.

Режим повышенной готовности в регионе действует с 27 января. В октябре начали вводить второй этап ограничений, они касаются работы общепита в городах Благовещенск, Белогорск, Зея, Свободный, Тында и Шимановск. Также действуют ограничения на проведение культурных мероприятий учреждениями, подведомственным региональному Минкультуры, запрещено проводить спортивные соревнования областного, всероссийского и международного уровней.

В Амурской области зарегистрировано 12 284 случая заражения коронавирусной инфекцией, 98 человек умерли.