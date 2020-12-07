Санаторий под Благовещенском возобновил работу по реабилитации перенесших COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Жители Амурской области, переболевшие COVID-19, могут пройти реабилитацию в санатории "Василек" с 15 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Санаторий "Василек" вновь приступает к выполнению программы реабилитации больных, перенесших COVID-19. С 15.12.20 организуется заезд в п. Мухинка. Принимаются больные, которые прошли стационарный и амбулаторный этапы лечения ковид в возрасте до 65 лет, включая семейную заболеваемость", - говорится в сообщении.

По информации главного врача санатория Олега Белого, длительность реабилитации 14 дней. Комплекс услуг бесплатный.

На реабилитацию пациентов, которые ранее переболели коронавирусной инфекцией, санаторий начал принимать в августе. Но работу пришлось прервать из-за вспышки COVID-19 среди персонала. Заведение было закрыто на карантин.

В Амурской области зарегистрировано 12 284 случая заражения коронавирусной инфекцией, 98 человек умерли.

Режим повышенной готовности в регионе действует с 27 января. В октябре власти начали вводить второй этап ограничений, они касаются работы общепита в городах Благовещенск, Белогорск, Зея, Свободный, Тында и Шимановск. Введены ограничения на проведение культурных мероприятий учреждениями, подведомственным региональному Минкультуры, запрещено проводить спортивные соревнования областного, всероссийского и международного уровней.