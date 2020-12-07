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Пандемия COVID-19

Опрос: ужесточение карантинных мер меньше всего поддерживают в Екатеринбурге и Москве

По данным исследования Superjob, больше всего сторонников ужесточения мер безопасности в Самаре, Челябинске и Омске

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ужесточение мер безопасности, касающихся массовых мероприятий, организаций культуры и искусства, кинотеатров, заведений общепита и торговых центров в период новогодних каникул, из российских городов-миллионников меньше всего поддерживают Екатеринбург и Москва. Об этом сообщается в исследовании cервиса по поиску работы Superjob, которое было проведено среди 1 тыс. респондентов 2-3 декабря.

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По данным опроса, в Москве и Екатеринбурге о необходимости ужесточить ограничения аналогично тому, как это было сделано в Санкт-Петербурге, говорят менее четверти опрошенных (по 24%). Больше всего сторонников ужесточения мер безопасности в Самаре (40%), Челябинске и Омске (по 39%). В Перми мнения разделились: 36% одобряют ужесточение мер, 34% выступают противниками подобных решений. Сторонников и противников антиковидных мер поровну среди нижегородцев (по 37%) и новосибирцев (по 36%).

Мнения жителей Петербурга о решении губернатора ужесточить карантинные меры разделились: 39% петербуржцев одобряют постановление, 41% не одобряют. Больше всего тех, кто поддерживает решение властей, среди женщин и респондентов старше 45 лет (по 44%).

В целом опрос жителей страны о необходимости введения строгого карантина в их городах показал, что более половины опрошенных против ввода новых мер (52%), лишь 24% считают, что карантин следует ужесточить. Чуть чаще других о необходимости усиления карантинных мер говорили респонденты старше 45 лет (28%).

25 ноября власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января. С 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки и океанариумы, в зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. Запрещается доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами и другими творческими организациями.

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