Ученые спрогнозировали пик пандемии в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пик по количеству активных случаев болезни коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге придется на середину декабря. Такие данные получили ученые СПбГУ, основываясь на созданной ими математической модели прогнозирования распространения коронавируса, сообщил газете "Известия" заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики вуза Виктор Захаров.

По подсчетам ученых, пик по количеству активных случаев заболевания коронавирусом в Москве ожидается 10-12 декабря с 149-151 тыс. одновременно болеющих человек, в Санкт-Петербурге - 15-16 декабря с 64-65 тыс. одновременно болеющих.

В целом по России ежедневный прирост новых случаев заболеваний в течение двух последних недель колеблется в диапазоне 24-27 тыс. Если подобные темпы прироста заболевших будут сохраняться на протяжении 7-10 дней, а в дальнейшем начнут уменьшаться, страна может выйти на пик по количеству активных случаев заболеваний 22 декабря, когда общее количество болеющих составит от 514 до 517 тыс. человек, следует из отчета Центра интеллектуальной логистики СПбГУ.

Модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case-Based Rate Reasoning), которую изобрели специалисты Центра, использует данные о динамике распространения нового коронавируса в странах, где эпидемия началась раньше.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 66,5 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 460 770 случаев заражения, выздоровели 1 937 738 человек, умер 43 141. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.