Полиция опровергла сообщения о минировании самолета "Аэрофлота" в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка после проверки не подтвердила наличие на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", приземлившегося в воскресенье в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, некоего взрывного устройства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в подразделении полиции Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси.

"Полиция портового управления получила сообщение об угрозе минирования рейса №102 (SU102 - прим. ТАСС) [авиакомпании] "Аэрофлот". Самолет приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди приблизительно в 15:46 (23:46 мск), - говорится в заявлении представителя полиции. - После того как пассажиры покинули борт, сотрудники полиции проверили самолет, ничего не обнаружив. Аэропорт открыт, в связи с расследованием [инцидента] несколько рейсов были задержаны".

В Twitter аэропорта отмечается, что к настоящему моменту отменены экстренные меры предосторожности, введенные ранее в воскресенье в связи с инцидентом. Дополнительные наряды сотрудников служб безопасности также покинули аэропорт.

Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на представителя полиции города, что пассажиры рейса Москва - Нью-Йорк были эвакуированы из самолета из-за предполагаемой угрозы наличия на борту взрывного устройства. По данным телеканала, в лайнере находились около 250 человек. Как уточнила одна из пассажиров данного рейса в беседе с ТАСС, всех пассажиров и их багаж досматривали в аэропорту с собаками.

По последним данным, предоставленным ТАСС представителем "Аэрофлота", рейс SU103 должен был вылететь в 23:30 по времени Восточного побережья США (07:30 мск). Согласно информации, размещенной на онлайн-табло, вылет по-прежнему задерживается. Источник в генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщил ТАСС, что российские дипломаты следят за развитием ситуации.