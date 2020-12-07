Психолог назвала полезные привычки, появившиеся во время пандемии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пандемия многое изменила в укладе жизни россиян: многие стали дольше спать в связи с удаленкой, приучились регулярно мыть руки. Также значительно сократилось число тех, кто "болеет на ногах". О том, какие новые привычки можно назвать самыми полезными, ТАСС рассказала психолог Елена Пояркова.

"У россиян появились новые привычки. Но они могут быть для одной семьи плюсом, а для другой минусом, - отметила эксперт. - К примеру, люди стали во время пандемии дольше спать по утрам минимум на час, поскольку ехать на работу не надо". Кроме того, многие стали больше времени проводить с семьей, что также может стать как минусом, так и плюсом. "Не все умеют в течение дня заниматься детьми, кроме того, многие в это же время работают, - сказала психолог. - В итоге родители в растерянности, а дети плохо себя ведут".

Также, продолжила эксперт, многие начали больше гулять, а некоторые семьи вместе уехали на долгое время на дачи. "И, как следствие, могут устраивать вместе с бабушками и дедушками совместные обеды и ужины, вечерние посиделки с семьей", - отметила психолог.

Кроме того, большинство россиян стали "заказывать готовую еду в ресторанах, пробовать новые вкусы и меньше готовить". Однако это повлекло и лишние траты. "Многие теперь тратят больше 100 тыс. рублей и даже больше в месяц на питание в ресторанах", - пояснила Пояркова.

Психолог положительно оценивает возникшее у людей желание больше путешествовать по России, что способствует развитию внутреннего туризма. Среди наиболее полезных привычек, возникших во время пандемии, она назвала частое мытье рук. Кроме того, "никто уже почти год не приходит на работу больным". Раньше многие приходили на работу с насморком, кашлем. "Потом весь офис болеет, - добавила психолог. - Сейчас такое поведение отсутствует как явление".