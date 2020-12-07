За время пандемии от коронавируса умерло около 100 клириков РПЦ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Около 100 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) умерло от коронавируса за время пандемии, сказал в интервью ТАСС в понедельник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Что касается умерших священников - вся статистика есть. Если есть официальное медицинское подтверждение, то канал рабочей группы [при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции] в Telegram сообщает о кончине священника. Около ста священников умерли за весь период", - сказал он.

25 августа председатель рабочей группы, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) в докладе на заседании Священного синода РПЦ сказал, что от коронавируса умерли 29 священнослужителей, а также 17 насельников и насельниц монастырей. На тот момент при этом выздоровели 971 священнослужитель и 563 насельника и насельницы.

Легойда в интервью ТАСС отметил, что статистика о заболеваемости и смертности священнослужителей собирается Управлением делами Московской патриархии, но не публикуется, так как эти сведения не представляют общественной важности. "Если священник заболевает в храме, об этом сообщается, храм закрывается и прочее. А публикация имен заболевших - это личная информация, которую человек совершенно не обязан делать достоянием общественности. Нас пытались когда-то в этом упрекать люди, "особо ревностно" следящие за жизнью церкви, но я не помню, чтобы подобную статистику давал кто бы то ни было - ни Минздрав по врачам, ни полицейские, ни армия", - заключил он.