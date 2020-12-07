В РПЦ надеются, что храмы Москвы останутся открытыми в период ограничений

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает, что храмы в Москве удастся сохранить открытыми для прихожан на протяжении всего периода ограничений, введенных до 15 января в условиях пандемии. Об этом сообщил в интервью ТАСС в понедельник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Что касается богослужений, то сегодня в церкви максимально соблюдаются все предосторожности. Мы рассчитываем, что храмы будут оставаться открытыми для прихожан весь этот период", - сказал он.

Легойда отметил, что не видит ни смысла, ни основания вводить в храмах QR-коды для регистрации прихожан. "QR-коды - вещь для храмов абсолютно неприемлемая и неприменимая", - подчеркнул председатель Синодального отдела.

Ранее по указу мэра Москвы Сергея Собянина была приостановлена работа ресторанов и клубов с 23:00 до 06:00. Ограничение введено с 13 ноября по 15 января в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.