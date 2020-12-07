Роспотребнадзор дал советы о том, как провести новогодние праздники

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендует на новогодние праздники не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, а также не выезжать за границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. <...> Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что праздник лучше провести дома, в кругу семьи, или же на свежем воздухе, например, на даче. Кроме того, рекомендуется избегать массовых скоплений людей и максимально сократить контакты и многократные походы в гости. В ведомстве также напомнили, что следует соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 м друг от друга и надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.