{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор дал советы о том, как провести новогодние праздники

Россиян призвали воздержаться от корпоративов и поездок за границу
© Monstar Studio/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендует на новогодние праздники не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, а также не выезжать за границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

На эту тему
Уютный декабрь: как подготовиться к празднику и успеть отдохнуть (чек-лист внутри)

"Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. <...> Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что праздник лучше провести дома, в кругу семьи, или же на свежем воздухе, например, на даче. Кроме того, рекомендуется избегать массовых скоплений людей и максимально сократить контакты и многократные походы в гости. В ведомстве также напомнили, что следует соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 м друг от друга и надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Новый год и Рождество - 2021
Пандемия COVID-19
Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 027
Всего в Москве число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 495 871
Читать полностью