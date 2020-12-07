В Якутии более 100 детей пройдут реабилитацию после коронавируса

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Курсы реабилитации для детей, переболевших COVID-19, открыты в круглогодичном центре отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор" в Якутске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе центра.

"Очная смена для 120 детей, перенесших коронавирус, организована с соблюдением требований Роспотребнадзора. Учреждение оснащено обеззараживателями, рециркуляторами и антисептиками. Смена продлится до 18 декабря", - сообщили в пресс-службе.

Медицинские сотрудники центра разработали программу реабилитации, в которую входят дыхательная гимнастика, кинезиотерапия, соляная пещера, кислородная терапия, галотерапия, лечебная физкультура. "Дети гуляют на свежем воздухе по тропе здоровья, у них пятиразовое питание, кислородные коктейли. Кроме того, для школьников организуются развивающие курсы, игры и развлекательные мероприятия от вожатых центра", - отметили организаторы.

Оздоровительная смена рассчитана на 14 дней. Планируется, что второй набор программы состоится в следующем году. Пройти реабилитацию после коронавируса возможно после обращения к участковому педиатру.

Якутия находится на втором этапе снятия ограничений в условиях пандемии. Разрешены занятия спортом на улице с некоторыми ограничениями, можно совершать прогулки - одиночные или с членами семьи, работает ряд предприятий сферы услуг, открыты крупные магазины. В общественных местах и транспорте введен масочный режим, с ограничениями работают кафе и рестораны. Ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса продлены в Якутии до 15 января 2021 года.