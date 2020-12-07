Кинотеатры в Мурманской области возобновят работу с 17 декабря

МУРМАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Работа кинотеатров и филармонии, приостановленная из-за пандемии коронавируса, возобновится в Мурманской области с 17 декабря. Об этом в понедельник сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

"Мы внимательно проанализировали ситуацию, и с 17 числа мы запускаем работу кинотеатров и нашей филармонии. Посадка будет 50% при соблюдении всех ограничений. Я прошу соответствующие нормативные акты сегодня подготовить для подписи, чтобы дать возможность людям повести новогодние праздники в удобном привычном режиме", - сказал Чибис.

Как пояснил в ходе оперативного совещания Чибис, чтобы кинотеатры смогли возобновить работу, им будет оказана поддержка.

"Для того, чтобы кинотеатры запустились, учитывая длительную их остановку, мы компенсируем кинотеатрам те расходы, которые они должны понести на аренду, те расходы, которые они должны понести на коммунальные услуги, дадим соответствующие деньги, для того, чтобы они запустили свою работу", - добавил Чибис.

Работа кинотеатров была приостановлена в Мурманской области с конца марта.