Самолет "Аэрофлота" вылетел из США после проверки информациии о минировании

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Задержанный из-за информации о минировании рейс SU103 Нью-Йорк - Москва был перенесен с 02:20 мск на 09:10 мск. Самолет направляется в Москву, сообщила ТАСС пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

"Командир воздушного судна, выполнявший рейс SU102 по маршруту Москва - Нью-Йорк, при подлете к аэропорту назначения получил от наземных служб США информацию о возможном минировании. Посадка самолета прошла в штатном режиме, после чего был проведен тщательный досмотр. Информация не подтвердилась, - сообщила она. - В связи с проведением проверочных мероприятий время вылета рейса SU103 в Москву задержано. Рейс вылетел в Москву в 09:10 утра мск (01:10 в Нью-Йорке), прибытие в Шереметьево ожидается в 17:34".

Ранее телеканал Fox News сообщил на своем сайте со ссылкой на представителя полиции города, что пассажиры рейса Москва - Нью-Йорк были эвакуированы из самолета из-за предполагаемой угрозы наличия на борту взрывного устройства. По данным телеканала, в лайнере находились около 250 человек. Как уточнила одна из пассажирок данного рейса в беседе с корреспондентом ТАСС, всех пассажиров и их багаж досматривали в аэропорту с собаками.

Полиция Нью-Йорка после проверки не подтвердила наличие на борту самолета взрывного устройства.