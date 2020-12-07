Мурашко предложил обсудить ограничения на передвижение между регионами из-за пандемии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них необходимо рассмотреть как меру борьбы с пандемией, заявил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - сказал Мурашко на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

Необходимость ограничений

Ограничительные меры из-за коронавируса будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств, заявил Мурашко.

"Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы. <...> До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой", - сказал министр.

Производство тестов

Мощностей для производства тестов на определение новой коронавирусной инфекции в РФ достаточно, заявил Мурашко.

"Фактически в первые же недели у нас появились специфические тест-системы, которые позволяют нам идентифицировать возбудителя. И сегодня на территории Российской Федерации уже более 90 таких производителей. Производственные мощности, в том числе для необходимого количества тестов, в Российской Федерации существуют", - сказал он.

Он добавил, что необходимо задуматься и о совершенствовании системы экспресс-тестов. "Экспресс-тесты в этот период при высокой нагрузке на лабораторную службу должны быть более доступны, более качественные", - сказал министр здравоохранения.

Конференция "Медицина и качество - 2020" проходит в Москве 7 и 8 декабря. На ее сессиях подводят итоги развития системы российского здравоохранения и определяют перспективы работы медицинских организаций в области качества на следующий год.