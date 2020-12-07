Горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" под Мурманском откроется 11 декабря

КИРОВСК /Мурманская область/, 7 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный сезон с открытием главного горнолыжного курорта Мурманской области "Большой Вудъявр" в кировских Хибинах начнется 11 декабря. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис в понедельник после посещения курорта в Кировске.

"Решение принято о начале работы горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр", как и ряда других горнолыжных комплексов на территории Мурманской области со следующей пятницы, 11 числа. Но пока эти горнолыжные комплексы будут работать исключительно только для жителей Мурманской области. Если мы сохраним стабильную ситуацию в новогодние праздники, то с 15 января уже мы сможем принимать гостей, в том числе из других регионов России", - сказал Чибис.

Он добавил, что такое решение вызвано эпидемиологической обстановкой в регионе, стабилизация наблюдается в течение последних двух недель, но при этом подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации решение о работе горнолыжных комплексов может быть пересмотрено.

"Конечно, если ситуация будет меняться не в лучшую, а в худшую сторону, если пойдет рост заболеваемости, мы будем принимать решение вместе с Роспотребнадзором, а все эти решения принимаются совместно, то к сожалению риск закрытия или дополнительных ограничений остается. Но пока все меры, которые мы в последние месяцы реализовывали, позволили сдержать рост инфицирования", - пояснил губернатор.

В канун открытия горнолыжного сезона "Большой Вудъявр" посетил министр спорта России Олег Матыцын и поделился впечатлением от увиденного. "Прежде всего, я сейчас не оцениваю, я получаю сейчас удовольствие. Ощущаю, что зима, наконец, пришла. Завидую людям, которые буквально через короткое время, надеюсь, здесь начнут кататься на лыжах, получать удовольствие от общения", - сказал Матыцын.

Ранее об открытии сезона с 11 декабря объявил горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр", расположенный также в Хибинах в Кировске Мурманской области. Сообщалось, что в новогодние праздники из Мурманска в Апатиты запустят электропоезд "Лыжная стрела" для доставки спортсменов и туристов, а с 28 декабря по 10 января РЖД анонсировали запуск прямого двухэтажного поезда "Горнолыжный экспресс" из Москвы в Апатиты.

Новое для горнолыжных туристов

По словам директора горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр" Александра Лаппа, к новому сезону на южном склоне запустят новую канатную дорогу взамен старой, которой было уже 20 лет, и еще один ленточный подъемник. Оба сооружения готовы к эксплуатации.

"Запускается канатная дорога К-2, ее пропускная способность будет в два раза больше, нежели было у предыдущей, ей было больше 20 лет, поэтому мы ее списали, а вместо нее построили французскую канатную дорогу. Плюс к этому еще одна хороша новость - на южном склоне появление ленточного подъемника на маршруте №11. Это в первую очередь для нас решает вопрос для обучения и детей, и начинающих горнолыжников", - сказал Лапп.

Он добавил, что К-2 соединит точку 850 м над уровнем моря с точкой 1 050 м над уровнем моря на вершине южного склона, а новый ленточный подъемник, так же как и на северном склоне, будет закрыт прозрачной галереей.

Кроме того, одним из главных правил курорта в период пандемии будет обязательное ношение маски, это может быть медицинская маска или горнолыжный шарф, которым закрывают органы дыхания. Это правило будет действовать при нахождении в очереди в кассу, при подъеме по канатной дороге и при нахождении в любом из зданий горнолыжного курорта.

"Мы в этом году сделали достаточно большой упор на то, чтобы избежать очередей в наших кассах, в первую очередь в живых кассах, поэтому советуем онлайн-продажи, и точно также ski pass можно будет забрать, не посещая кассы. Мы призываем всех наших гостей пользоваться именно этой услугой для того, чтобы избегать массовых скоплений, тем более в помещениях", - резюмировал Лаппа.

О "Большом Вудъявре"

Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" расположен в массиве Хибинских гор в городе Кировске Мурманской области в 215 км от Мурманска и является самым высокогорным горнолыжным курортом северо-запада России. Для катания оборудовано около 30 трасс общей протяженностью 25 км, 15 из них имеют искусственное освещение. Добраться на вершину гор можно с помощью семи подъемников, три из них канатно-буксировочные, есть канатно-кресельная трасса, ленточная и гондольно-кресельная трасса. Рядом с курортом, в 16 км, расположен аэропорт Хибины.

На вершине горы Айкуайвенчорр курорта "Большой Вудъявр", на высоте 1 705 м над уровнем моря идет строительство панорамного ресторана с арктической кухней, проект получил поддержку Ростуризма и статус резидента Арктической зоны РФ. Одновременно ресторан сможет обслуживать 300 посетителей, площадь его гостевых зон составит около 1 500 кв. м. Строительство завершится в 2021 году, будет создано 71 новое рабочее место. Объем инвестиций по данному проекту составляет более 350 млн рублей.