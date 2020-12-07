Новые туристические предложения Тульской области появились на сервисе Russpass

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Новый маршрут, разработанный профессиональными гидами, и информация о достопримечательностях Тулы появились на сервисе Russpass в Москве. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Цифровой туристический сервис Russpass опубликовал новые предложения Тульской области. На ресурсе теперь доступны 22 достопримечательности Тулы, девять туров, а также новый персональный маршрут, разработанный профессиональными гидами. Тульская земля воспета известными писателями и многими художниками. Их вдохновляло историческое Куликово поле, Ясная Поляна, Бежин луг, пейзажи на берегах Оки, Красивомечье и многое другое", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что первые предложения от Тульской области появились на Russpass в сентябре 2020 года, теперь к ним добавились новые активности. На сервисе представлена информация про музей-заповедник "Куликово поле", областные музеи, включая Тульский государственный музей оружия, музей "Тульские самовары", экопарк "Ясно поле" и другие достопримечательности. Среди них, к примеру, ремесленный двор "Добродей" - это пространство, на территории которого посетители знакомятся с истоками ремесел Тулы и области, видят, как на их глазах создаются ремесленные изделия.

"Маршрут по Туле от Russpass рассчитан на два дня и подойдет для поездки на выходные. Специалисты сервиса советуют разделить культурный отдых на две части - в первый день познакомиться с самим городом, Тульским кремлем, главными музеями и новыми арт-кластерами, такими, например, как пространство "Искра". Второй день эксперты рекомендуют посвятить уже поездке в Ясную Поляну, изучению окрестных достопримечательностей и музеев", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что спланировать поездку в Тулу на Russpass можно в пару кликов. Для этого нужно добавить маршрут или локации в план поездки на сайте или в приложении и настроить ее под комфортный темп прогулки, либо скорректировать продолжительность собственного путешествия по своему желанию.

О сервисе

Туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На одном портале собраны городские сервисы, услуги и достопримечательности - музеи, парки, рестораны, кафе, культурные мероприятия.

Russpass разрабатывается по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий.

На russpass.ru можно забронировать отель, приобрести авиа- и железнодорожные билеты и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым маршрутом Russpass.