В Амурской области провели ремонт в квартирах почти 460 ветеранов войны

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области провели ремонт в 459 квартирах и частных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, к празднованию 75-летия Победы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства социальной защиты населения.

"В год празднования юбилейной даты со Дня Победы в Великой Отечественной войне правительством Амурской области принимались дополнительные меры по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов, в том числе было принято решение о проведении ремонтных работ в жилых помещениях, в которых проживают ветераны. Ремонтные работы завершены в 459 жилых помещениях", - сообщили в Минсоцзащиты региона.

На ремонт было выделено более 41 млн рублей. Планировалось, что на эти средства отремонтируют 411 жилых помещений, однако в процессе их количество увеличилось до 501. Это связано с корректировкой сметы в процессе реализации проектов.

"Завершение ремонтных работ было запланировано к 1 сентября, но ограничительные меры, связанные с пандемией, внесли свои коррективы, в некоторых муниципальных образованиях сроки вынужденно были продлены до 15 декабря. В 42 жилых помещениях ремонтные работы продолжаются, муниципальные образования обязаны завершить ремонтные работы жилых помещений к указанной дате", - отметили в ведомстве.

Наиболее востребованными оказались работы по покраске потолков и стен, оклейке стен обоями, замене осветительных приборов, ремонту кровли для проживающих в частных домах и другие.

Как уточнили ТАСС в Минсоцзащиты, мероприятия по ремонту квартир и помещений, в которых проживают ветераны, были приурочены к празднованию 75-летия Победы, решения о проведении работ в 2021 году пока не принято. Всего в Амурской области проживает 2 493 ветерана Великой Отечественной войны.