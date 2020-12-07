Большинство россиян следит за ситуацией в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 70% россиян интересуются конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в понедельник в ТАСС.

Опрос проходил 30 сентября и 13 ноября, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Согласно представленным на круглом столе "Битва за Карабах" в массовом сознании россиян" данным, следят за событиями в Нагорном Карабахе 72% россиян, совсем не интересуются событиями в регионе 26% респондентов.

На вопрос, кто спровоцировал обострение конфликта 33% россиян ответили, что обе стороны, затруднились ответить 36%. При этом 5% считают, что Армения, 12% - Азербайджан, США - 6%, Турция - 5%.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров охарактеризовал внимание россиян к конфликту в регионе как "заинтересованную дистанцированность". При этом, по его словам, наблюдались и позитивные эмоции по поводу того, что Россия не вступила в военный конфликт.

Выгоды от заключения мирного соглашения получили обе страны, так считает 41% россиян. По мнению опрошенных в заключении мирового соглашения основную роль сыграла Россия (64%), 16% думают, что второстепенную.

По мнению 39% россиян, в дальнейшем ситуация в Нагорном Карабахе будет развиваться мирно, войны больше не будет. Каждый десятый опрошенный (12%) прогнозирует возобновление военных действий в ближайшее время, 31% думает, что война будет, но не скоро.