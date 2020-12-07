Власти Приморья к весне разработают программу озеленения региона совместно с Минприроды РФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края совместно с Минприроды РФ к следующей весне подготовят программу озеленения для компенсации ущерба от ледяного дождя, который повредил большое количество деревьев на юге региона. Об этом в интервью телеканалу ГТРК "Владивосток" рассказал губернатор края Олег Кожемяко.

"Формируем с Минприроды программу обеспечения саженцами Артема и Владивостока. В пользу оказания такой помощи краю высказался и министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. После наведения порядка на территориях, уборки веток необходимо будет в течение зимы заниматься опиливанием, распиловкой аварийных деревьев, чтобы к весне составить программу озеленения городов и высаживать молодые деревья взамен погибших", - цитирует Кожемяко пресс-служба правительства края.

Ранее в мэрии Владивостока ТАСС сообщили, что стихия повредила около 80% зеленых насаждений города. Часть из них не восстановится самостоятельно. По информации Ботанического сада-института ДВО РАН, в лесной части территории сада поврежденными оказались примерно 25% деревьев.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.