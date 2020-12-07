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Пандемия COVID-19

В студии "ВоенФильм" рассказали о самочувствии Игоря Угольникова

Актер находится в больнице с коронавирусной инфекцией, но чувствует себя хорошо, отметили в пресс-службе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Гендиректор киностудии "ВоенФильм", актер Игорь Угольников находится в больнице, но чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

"Игорь Станиславович в больнице, но чувствует себя хорошо. Он сам поехал, поскольку такая ситуация. Многие болеют - решил провериться. Его задержали на несколько дней, но он уже скоро выходит", - сказали в пресс-службе, комментируя информацию СМИ о том, что Угольникова госпитализировали в состоянии средней тяжести с коронавирусной инфекцией.

Угольников возглавляет киностудию "ВоенФильм", он выступил продюсером картин "Брестская крепость", "Батальонъ", "Подольские курсанты". Среди его актерских работ фильмы "Ширли-мырли", "В круге первом", "Вечная жизнь Александра Христофорова" и других.

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