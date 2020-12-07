В России за сутки выявили 28 142 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 142, до 2 488 912, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В воскресенье стало известно о 29 039 заразившихся за сутки, что стало максимумом с начала пандемии. В среднем, по подсчетам ТАСС, за последние семь дней в России в сутки выявляли 18,8 случая заражения на 100 тыс. жителей, днем ранее показатель составил 18,6 случая.

В Москве, в частности, зафиксированы за сутки новые 7 279 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице выявили 654 841 заразившегося. Днем ранее в Москве было зарегистрировано 7 512 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 1,1%. За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 5 027 пациентов, зафиксировано 76 летальных исходов. За все время выздоровел 495 871 человек, 9 425 умерли. В настоящее время в столице продолжают лечение 149 545 пациентов.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском АО (0,5%), Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан, Республике Алтай (по 0,6%). В частности, за сутки выявили 3 741 случай заражения в Санкт-Петербурге, 1 315 - в Московской области, 485 - в Нижегородской области, 473 - в Республике Карелия, 395 - в Архангельской области, 376 - в Воронежской области, 369 - в Вологодской области. В настоящее время в России продолжают лечение 488 727 человек.

В России число выздоровевших после заражения коронавирусом за сутки возросло на 18 850, до 1 956 588. По данным штаба, доля уже вылечившихся пациентов снизилась до 78,6%. В частности, в Подмосковье за сутки выписали 748 человек, в Санкт-Петербурге - 697, в Хабаровском крае - 503, в Якутии - 467, в Воронежской области - 398.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 457 днем ранее. Всего от инфекции умерли 43 597 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба. В частности, за сутки в Санкт-Петербурге умер 31 пациент, в Московской области число летальных исходов также составило 31, в Ростовской области умер 21 человек, в Ульяновской области - 20 пациентов, в Пермском крае умерли 19 человек, в Красноярском крае - 16.