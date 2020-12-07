Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,07

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник опустился с 1,08 до 1,07. В Москве этот показатель снизился с 1,2 до 1,14, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В одном из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент удерживается ниже 1. Это Красноярский край, где показатель третий день находится на отметке 0,99. В Иркутской области он равен 1 уже пятый день подряд, в остальных регионах - выше единицы.

В Санкт-Петербурге коэффициент составил 1,01, в Ханты-Мансийском автономном округе - 1,02, в Свердловской области - 1,04, в Нижегородской и Ростовской областях - 1,05, в Воронежской области - 1,09, в Подмосковье - 1,13.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.