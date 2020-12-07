Ялта с 14 декабря перейдет на 6-часовой график подачи воды из-за обмеления водохранилищ

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Графики подачи воды по шесть часов в сутки введут в Ялте с 14 декабря из-за недостаточного притока воды в водохранилища, питающие город, сообщил в понедельник министр жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Черняев на совещании по водоснабжению, которое транслируется онлайн.

Водоснабжение в Ялте начали ограничивать по ночам с 27 ноября из-за обмеления двух водохранилищ.

"По Ялте мы наблюдаем в настоящее время минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают большую Ялту. По плану мероприятий администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время", - сообщил Черняев.

По его словам, подготовлено необходимое количество специальной техники для подвоза воды.

Из-за засухи в Крыму обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища, в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Ограничения введены и в других городах полуострова, в частности, в Евпатории начали снижать давление воды по ночам, а с 26 ноября до конца декабря отключат горячую воду. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов осталось менее чем на три месяца.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.