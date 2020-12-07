Ноябрь 2020 года в мире стал самым теплым за всю историю

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Прошедший ноябрь установил новый рекорд в мире и стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом говорится в сообщении европейской программы спутникового мониторинга Copernicus, опубликованном в понедельник на сайте организации.

"В глобальном масштабе ноябрь 2020 года стал самым теплым ноябрем за всю историю метеонаблюдений. <...> Этот месяц был на 0,77 градуса Цельсия теплее, чем средний показатель ноября с 1981 по 2010 годы. Температура была на 0,13 градуса выше, чем в ноябре 2016 и 2019 годов, когда были зафиксированы предыдущие рекорды", - говорится в сообщении.

По данным Copernicus, для Европы этот месяц стал вторым самым теплым, уступив ноябрю 2015 года.

Высокие для ноября температуры фиксировались в Сибири, районе Северного Ледовитого океана, Аляски и на северо-западе Канады. Показатели были выше средних и над Тибетским нагорьем и Восточной Антарктидой.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что уходящий год может войти в первую тройку самых теплых в истории наблюдений за погодой и климатом. С января по октябрь температура была в среднем на 1,2 градуса Цельсия выше базового уровня 1850-1900 годов.