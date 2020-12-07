В Крыму намерены построить еще четыре опреснителя из-за дефицита воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Опреснители морской воды планируется построить еще в четырех районах Крыма. Глава республики Сергей Аксенов в понедельник на совещании о ситуации с водоснабжением сообщил, что площадки под создание таких установок должны быть предусмотрены в прибрежных городах.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ питьевая вода подается по графику утром и вечером. Ограничения вводят и в других городах полуострова, а в Севастополе действует режим повышенной готовности.

"Пилотный проект с учетом остроты ситуации мы делаем сейчас в Симферополе (проект создания установки в селе Фрунзе). Однако, все наши муниципальные образования, которые сидят на подземных источниках, должны иметь альтернативу в качестве опреснительной установки. Особенно те, которые находятся на берегу моря - не надо тратить большие деньги, чтобы тянуть трубу большого диаметра", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что места для опреснителей необходимо подыскать в Судаке, Керчи и Феодосии. Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев также уточнил, что проведены расчеты и подготовлена площадка для строительства опреснительной установки под Ялтой.

Также Аксенов отметил, что прорабатывается возможность полного перехода Белогорского района республики на обеспечение из Тайганского водохранилища. Перекачку воды из него в Симферопольское водохранилище по трубам, проложенным специалистами Минобороны РФ, планируют приостановить на зиму с 15 декабря, рассказал глава Крыма. Он также поручил еженедельно публиковать данные о запасах в водохранилищах по всему региону и введенных в городах графиках подачи.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.