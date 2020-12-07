В Волгоградской области открыли восемь прививочных центров для вакцинации от коронавируса

ВОЛГОГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Волгоградской области заявили о готовности к проведению масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции, в регионе открыты восемь прививочных пунктов. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации области по итогам оперативного совещания под руководством губернатора Андрея Бочарова.

"Открыты восемь прививочных центров в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине, Михайловке, где предусмотрены специально оборудованные условия для хранения вакцины. В медучреждениях произведен отбор добровольцев среди медработников, занятых в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. График поступления вакцины в регионы будет утвержден Минздравом России в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обеспечена закупка специализированного транспорта и медицинского оборудования для перевозки и хранения вакцины, проработаны маршруты перевозки, зарезервированы специально оборудованные автомобили.

"Волгоградская область готова к проведению массовой вакцинации от коронавирусной инфекции - проведены основные подготовительные мероприятия для старта масштабной кампании. Вакцинация будет проводиться добровольно и бесплатно и начнется с групп риска - медработников, учителей, работников социальной сферы", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев ранее сообщал, что 24 сентября в Волгоградскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19 - 42 дозы, в добровольном порядке была проведена вакцинация медиков, полицейских, соцработников, сотрудников Росгвардии. По его словам, до конца 2020 года в регион поступит 2 156 комплектов вакцины.

По данным областных властей, санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории региона остается напряженной, но контролируемой - реализация дополнительного комплекса мер позволила обеспечить снижение скорости распространения COVID-19, вирусных пневмоний и простудных заболеваний. Во всех крупных поликлиниках действуют амбулаторные центры по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в инфекционных госпиталях развернуты более 8,2 тыс. коек, около 30% коечного фонда свободны и остаются в резерве. Ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в регионе составляет около 250 человек, примерно такое же число регистрируется выздоровевших.