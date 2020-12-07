Около 30% россиян начали испытывать проблемы со сном в 2020 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Почти треть опрошенных россиян в 2020 году стала испытывать проблемы со сном, а для почти 40% опрошенных главной причиной бессонницы стали тяжелые мысли перед сном. Об этом говорится в исследовании на основе опроса, проведенного "AliExpress Россия" и исследовательским агентством ResearchMe, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Почти треть россиян обратила внимание, что в 2020 году стала спать хуже, чем годом ранее. 65% респондентов не заметили изменений, а 13% опрошенных улучшили качество сна в этом году. При этом беспокойство о здоровье родных и близких мешает спать женщинам в 2 раза больше, чем мужчинам. В том, что хороший сон лечит, солидарны все респонденты независимо от пола, возраста или места жительства", - говорится в исследовании.

Больше всего россиян беспокоит процесс погружения в сон. Так, 37% отметили, что долго не могут уснуть, ворочаются и много думают. Чаще всего эту проблему отмечали респонденты из СЗФО (43%), Урала (45%) и Сибири (42%). При этом 25% россиян жалуются на прерывистый сон. Эта проблема не зависит от возраста или пола, но есть географическая специфика - в СЗФО, Поволжье и на Урале люди чаще других просыпаются ночью. "А вот на чуткий сон, когда просыпаешься от каждого шороха, больше всего сетуют в Сибири", - отмечается в исследовании. Также исследование показало, что "тяжело просыпаются утром" преимущественно молодые люди: 51% в возрасте от 18 до 24 лет против 14% старше 55 лет, сообщили аналитики.

"Качество сна определяет не только сам процесс засыпания, но и содержание сновидений. 11% россиян видят тревожные сны. Причем эта проблема больше характерна для молодых женщин в возрасте от 18 до 34 лет. По мнению участников исследования, больше всего мешают спать психологические проблемы - этот ответ был наиболее популярен среди молодежи (45%) и особенно среди жителей Дальнего Востока (40%)", - говорится в исследовании.

Люди старше 45 лет чаще называли причиной плохого сна проблемы со здоровьем. Звуки от соседей беспокоят 19% россиян, а на шум с улицы пожаловались 15% респондентов. Микроклимат в спальне (сухой воздух, температура и влажность) и неудобная кровать меньше всего беспокоят людей в возрасте - только 5 и 9% соответственно обратили на это внимание. Почти 30% респондентов пожаловались на домочадцев и домашних животных. Причем эти проблемы больше волнуют женщин, чем мужчин - 32% женщин против 22% мужчин.

Борьба с бессонницей

Самые популярные способы борьбы с бессонницей в России (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа): просмотр фильма перед сном - 32%, успокоительные травяные чаи - 22%, прогулка на свежем воздухе - 20%, снотворные препараты (лекарства) - 18%, чтение художественной литературы - 16%, иные способы расслабления (алкоголь, курение) - 15%, расслабляющая ванна - 14%, фоновая музыка или звуки природы - 13%, физическая нагрузка перед сном (бег на улице, поход в спортзал, бассейн и т.д.) - 8%, ароматерапия - 5%.

"Женщины предпочитают травяные чаи, чтение художественной литературы перед сном, расслабляющие ванны и медитацию, а мужчины - просмотр фильмов и традиционные "вредные привычки", - говорится в исследовании.

Приспособления и гаджеты для сна пока не так распространены в России - 44% респондентов никогда не пользовались ими. Наибольшим спросом среди товаров для улучшения качества сна пользуются ортопедические подушки и матрасы. Они помогли 18% россиян. При этом 17% отметили, что им лучше спится на новом постельном белье, а 14% для улучшения сна выбрали беруши. Также россияне отмечают положительный эффект от использования затемняющих штор, увлажнителей и очистителей воздуха, удобных пижам, ночных масок на глаза и гаджетов для сна. Все эти товары пользуются популярностью у покупателей на AliExpress. Кроме того, пользователи маркетплейса покупали также успокаивающий бальзам с эфирным маслом лаванды и микротоковый стимулятор против бессонницы.

"Несмотря на то, что бессонница причиняет много беспокойства, большинство россиян не готовы потратить на улучшение качества сна больше 1 000 рублей: так ответили 46% респондентов. 34% вообще не готовы выделить бюджет на эти цели. 14% могли бы совершить покупку до 5 000 рублей, 5% - от 5 до 30 тыс. единовременно. 1% россиян готовы потратить на борьбу с бессонницей больше 100 000 рублей", - отмечают аналитики.

В исследовании приняли участие 1 663 человека со всей России в возрасте от 18 до 65 лет. Опрос проводился с помощью онлайн-панели, соблюдались квоты по полу, возрасту и геоположению в соответствии с национальным распределением.