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Пандемия COVID-19
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В Минздраве пояснили, что не предлагают дополнительные ограничения на передвижение граждан

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов добавил, что фраза Михаила Мурашко о возможности введения ограничений была вырвана из контекста
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минздрав России пояснил, что не предлагает вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан по территории страны. Об этом сообщил журналистам в понедельник помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на XII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество - 2020", сообщил, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами.

"Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации. Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами, содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста", - сказал Кузнецов. Его комментарий также размещен на сайте Минздрава РФ.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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