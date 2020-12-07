В Росздравнадзоре заявили, что почти все регионы закупают лекарства для больных COVID-19

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Препараты для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении, закупаются в достаточно количестве почти во всех регионах России, сообщила в понедельник глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"На сегодняшний день в достаточном количестве и практически во всех субъектах РФ закупаются лекарственные препараты для обеспечения пациентов амбулаторного сегмента", - сказала она на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

К доставке данных препаратов привлечены волонтеры, добавила Самойлова.

По данным Минздрава РФ, до конца года преК доставке данных препаратов привлечены волонтеры, добавила Самойлова.параты должны получить более 640 тыс. пациентов. На закупку препаратов было выделено более 5 млрд рублей.