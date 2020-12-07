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Губернатор Самарской области попросил сохранить ПГУТИ как независимый вуз

Ранее планировались реорганизация и присоединение учебного заведения к Московскому техническому университету связи и информатики в качестве филиала

САМАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, в котором попросил сохранить Поволожский государственный университет телекоммуникаций и связи (ПГУТИ) в качестве самостоятельного вуза. Об этом говорится в обращении главы региона, размещенном в понедельник в Twitter.

Ранее предполагалось, что вуз могут присоединить к Московскому техническому университету связи и информатики в качестве филиала. Как сообщал в Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн, это приведет к упразднению аспирантуры, прекращению научной работы и сокращению студентов, которых сейчас насчитывается 6,6 тыс.

"Оценив негативные последствия потери статуса ПГУТИ как самостоятельного образовательного учреждения, правительство Самарской области, совет ректоров совместно с научным сообществом области пришли к единому мнению о несогласии с планируемой реорганизацией", - говорится в обращении Азарова.

Глава региона попросил Шадаева поддержать позицию о сохранении ПГУТИ в качестве самостоятельного вуза, "ведущего в сфере отрасли связи, цифровизации и информационных технологий на территории Приволжского федерального округа".

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьХинштейн, Александр ЕвсеевичШадаев, Максут Игоревич
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