Первых 17 добровольцев в Индии привили российской вакциной "Спутник V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /ТАСС/. Группа из 17 добровольцев первой получила инъекции российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в больнице города Пуна в Индии. Об этом сообщил журналистам руководитель отделения клинических исследований больницы Noble Hospital доктор С. К. Раут.

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"Семнадцать добровольцев, имеющих хорошее состояние здоровья, получили в последние три дня вакцину "Спутник V" в рамках испытаний на людях", - цитирует в понедельник Раута газета Pune Mirror.

"Все добровольцы, которым была введена вакцина, будут находиться под наблюдением в течение следующих нескольких дней", - добавил Раут. Вакцину будут вводить двумя инъекциями, при этом вторую дозу предполагается вводить через 21 день после первой.

Ранее индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd сообщила, что приступила совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) ко второй и третьей фазам клинических испытаний вакцины "Спутник V".